«В огне дом и другие постройки»: в Новосибирске случился пожар в частном секторе

27 Июль 2020 2020-07-27T17:12:27+03:00

Вечером 27 июля в микрорайоне Затон в Новосибирске произошел пожар. Фото: ГУ МЧС по НСО

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Вечером 27 июля в микрорайоне Затон в Новосибирске произошел пожар. Там, на улице Шоссейная 2-я, загорелся частный дом. На месте работают пожарные расчеты.

— Пожар начался около восьми часов вечера. Когда на место прибыли первые пожарные расчеты, стало ясно, что кроме дома из бруса горят также надворные постройки. Кроме того, есть угроза распространения огня на надворные постройки соседнего участка. На место происшествия были направлены дополнительные силы по повышенному рангу, а также пожарный катер. В настоящий момент информации о пострадавших не поступало, — пояснили в ГУ МЧС по Новосибирской области.

На улице Шоссейная 2-я, загорелся частный дом. Фото: ГУ МЧС по НСО

В паблике Вконтакте «АСТ-54» сибиряки сообщают, что по словам очевидцев, хозяйке загоревшегося дома стало плохо с сердцем, ей оказали помощь прибывшие на место медики.

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