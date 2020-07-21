«Увели, пока все спят»: с фермы под Новосибирском воры украли 11 телят

21 Июль 2020 2020-07-21T16:39:04+03:00

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Трое сибиряков украли с фермы в деревне Амба 11 телят и продали их через интернет. Кражами они занимались с февраля по март 2019 года. Об этом сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области.

— Полиция задержала подозреваемых: они оказались два брата 32 и 36 лет и их 41-летняя знакомая. Раньше они были судимы. Подозреваемые ночью похищали скот из помещений фермы, после чего продавали их через объявления в интернете. При пересчете животных сотрудники фермы увидели, что части молодняка нет, о чем сообщили в полицию, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Всего фермеры понесли ущерб в 184 тысячи рублей.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 Уголовного кодекса РФ «Кража, совершенная организованной группой». Полиция продолжает расследование.

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