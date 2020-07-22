Отменят ли День ВМФ 26 июля 2020 года в Новосибирске из-за коронавируса?

22 Июль 2020 2020-07-22T08:34:56+03:00

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Важный вопрос, который волнует многих сибиряков: отменят ли День ВМФ 26 июля 2020 года. По словам ветеранов, в Новосибирске живет немало бывших моряков — в основном с Северного и Дальневосточного флотов.

— Раньше мы даже отправляли делегации на подлодку «Новосибирск», но теперь старая списана, а новая атомная подлодка «Новосибирск» еще не прикреплена к флотам, — рассказал КП-Новосибирск председатель Новосибирского морского собрания Валентин Абрамчик.

Но в этом году никаких торжеств не будет: причина тому - ограничительные меры, которые действуют в регионе из-за коронавируса.

— Праздновать День ВМФ мы будем дома. Отменили шествие колонны моряков к мемориалу «Флотская Слава» на Михайловской набережной, не будет митинга и праздничного концерта на набережной, а также выезда на теплоходе, — продолжает Валентин Абрамчик. - Поздравим друг друга в соцсетях и на нашем сайте.

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