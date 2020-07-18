В Новосибирске иномарка сбила коляску с малышом на «зебре»

18 Июль 2020 2020-07-18T13:24:51+03:00

За рулем был 25-летний водитель. Фото: ГИБДД по Новосибирску

Малыш не пострадал, но женщина все равно обратилась в больницу

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В субботу, 18 июля, в Новосибирске водитель иномарки чуть не сбил на дороге маму с коляской. Женщина переходила дорогу по пешеходному переходу.

— В 15:45 минут на территории Центрального района, 25-летний водитель на автомобиле «Тойота Королла» ехал по улице Яндринцевская в сторону улицы Орджоникидзе. У дома № 41 по улице Семьи Шамшиных в зоне регулируемого пешеходного перехода задел бампером коляску, в которой находился 2-летний ребенок, — сообщили в пресс-службе ГИБДД по городу.

Малыш не пострадал, но его мама все равно обратилась в больницу. Фото: ГИБДД по Новосибирску

В пресс-службе ведомства КП-Новосибирск рассказали, что ребенок не пострадал, однако его мама все равно решила обратиться в детскую больницу.

Госавтоинспекция напоминает водителям, что при приближении к пешеходному необходимо заблаговременно снижать скорость.

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ИСТОЧНИК KP.RU