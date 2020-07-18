Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 18 июля 2020 года: рассказываем, что происходит в регионе

18 Июль 2020 2020-07-18T04:54:04+03:00

Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 18 июля 2020 года: публикуем актуальные новости Фото: Олег УКЛАДОВ

Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 18 июля 2020 года: публикуем актуальные новости

Изменить размер текста: A A

Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 18 июля 2020 года: за последние сутки коронавирус диагностировали у 117 человек, а выздоровели 89 пациентов. Всего в регионе зарегистрировано 7 845 случаев заболевания, умерли 160 человек.

На данный момент зараженные коронавирусом есть в каждом районе Новосибирской области.

"Чистых" районов в Новосибирской области не осталось.

— За последние сутки в больницы районов области госпитализированы 811 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом, — говорится в сообщении оперштаба регионального правительства.

В Новосибирской области районные больницы получили 19 новых машин «скорой помощи» для борьбы с коронавирусом.. Эти автомобили оснащены всем необходимым оборудованием: аппаратами ИВЛ, кислородными подушками и увлажнителями кислорода.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU