2020-07-18T04:54:04+03:00
Коронавирус Covid-19

Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 18 июля 2020 года: рассказываем, что происходит в регионе

Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 18 июля 2020 года: публикуем актуальные новости
Раиса Азарова
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Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 18 июля 2020 года: публикуем актуальные новостиКарта распространения коронавируса в Новосибирской области на 18 июля 2020 года: публикуем актуальные новостиФото: Олег УКЛАДОВ
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Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 18 июля 2020 года: за последние сутки коронавирус диагностировали у 117 человек, а выздоровели 89 пациентов. Всего в регионе зарегистрировано 7 845 случаев заболевания, умерли 160 человек.

На данный момент зараженные коронавирусом есть в каждом районе Новосибирской области.

"Чистых" районов в Новосибирской области не осталось.

"Чистых" районов в Новосибирской области не осталось.

— За последние сутки в больницы районов области госпитализированы 811 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом, — говорится в сообщении оперштаба регионального правительства.

В Новосибирской области районные больницы получили 19 новых машин «скорой помощи» для борьбы с коронавирусом.. Эти автомобили оснащены всем необходимым оборудованием: аппаратами ИВЛ, кислородными подушками и увлажнителями кислорода.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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