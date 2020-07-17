«Их манит пиво и молоко»: слизни атаковали дачи новосибирцев

17 Июль 2020 2020-07-17T19:00:08+03:00

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Дачники Новосибирской области стали жаловаться на нашествие слизняков. Набрасываются эти моллюски не только на овощи, но и на цветы.

Хотя в регионе стоит жаркая и сухая погода, моллюскам это не мешает атаковать дачников. А если рядом есть водоемы, то вредителям на огородах живется совсем хорошо, сообщает издание «Сибкрай.ru».

— Слизняков у нас каждый год полно. Они раньше только капустные листья ели, а теперь еще и на цветы перешли. Наверное, их столько же, как в прошлом году. Но странно, они ведь тень любят и влагу, а у нас сейчас, наоборот, засуха, — рассказала Нина Борисовна, дачница из СНТ «Кондитер» Тогучинского района. Рядом с ее участком как раз течет река Иня.

В поселке Мошково, например, нет близлежащих крупных рек или озер. Однако и там слизней теперь попадается больше, говорят местные жители.

Агроном Людмила Шубина рассказала, как вывести непрошенных скользких гостей с огорода.

— Растения нужно поливать в меру, не перебарщивать, ведь слизни как раз любят воду. Там, где они уже завелись, их надо ловить на приманки. Слизняки любят напитки с сильными запахами, вроде пива и кислого молока. Напитки надо налить в блюдца или намочить в них тряпочки и разложить в местах скопления слизней. Моллюски, учуяв запах, приползут к приманке в сумерки. Потом их нужно стряхнуть в соленую воду, — рассказала Людмила Шубина.

Для профилактики огорода от слизней следует перекопать землю. Обычно они откладывают яйца под камнями, в перегное или просто непрорыхленной земле.

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