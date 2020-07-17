Для засолки пригодится: «Комсомолка» дарит читателям приправу

17 Июль 2020 2020-07-17T18:40:07+03:00

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На огородах начинают созревать помидоры и огурцы, а это значит, что самое время готовиться к тому, чтобы делать домашние заготовки на предстоящую зиму. И «Комсомолка» поможет хозяйкам в их хлопотах!

Вместе с новым номером «Комсомольской правды», который вышел 17 июля, вы получите пакет приправы для маринования, благодаря которой ваши соления станут еще вкуснее и точно придутся по вкусу близким.

А если вы хотите попробовать что-то новое или вовсе не умеете мариновать, то не беда: в этом номере вы найдете множество проверенных рецептов. Желаем вам приятного аппетита!

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