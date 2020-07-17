2020-07-17T18:13:59+03:00
Коронавирус Covid-19

Умер Андрей Федоров — 59-летний новосибирский священник скончался от коронавируса

Он был клириком Новосибирской епархии
Раиса Азарова
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Умершему было 59 лет. Фото: skoropos.prihod.ru/Умершему было 59 лет. Фото: skoropos.prihod.ru/
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В пятницу, 17 июля, стало известно, что в Новосибирске из-за коронавируса умер протоиерей Андрей Федоров. Об этом сообщил телеграм-канал «Коронавирус. Рабочая группа при Патриархе».

— 17 июля 2020 года, от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, на 60 году жизни скончался клирик Новосибирской епархии протоиерей Андрей Федоров, настоятель подворья в честь иконы Божией Матери «Скоропослушница» на станции Мочище, — передает телеграм-канал.

На сайте прихода Андрей Федоров по-прежнему числится в нынешних священнослужителях храма. Он родился 19 августа 1960 года, в 1995 году окончил Московскую духовную семинарию. Работал в отделе образования Новосибирской Митрополии, преподавал в НГПУ и СГУПСе.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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