«Ее вывезли на вертолете»: туристка из Новосибирска сломала ногу на Алтае

17 Июль 2020 2020-07-17T17:46:45+03:00

Туристка сломала ногу, переходя через перевал в горах. Фото: ГУ МЧС по Республике Алтай

Она лежит в больнице с открытым переломом ноги

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В пятницу, 17 июля, туристка из Новосибирска сломала ногу, путешествуя по горам Алтая. Об этом сообщило ГУ МЧС по Республике Алтай. Инцидент произошел рано утром, когда группа туристов переходила через перевал.

Девушку эвакуировали на вертолете. Фото: ГУ МЧС по Республике Алтай

— На перевале Москвич в районе Северо-Чуйского хребта пострадала участница туристической группы из Новосибирска. Девушка упала, у нее открытый перелом ноги, кровотечение. Спасатели оказали ей первую помощь, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Сейчас девушка лежит в больнице республики. Фото: ГУ МЧС по Республике Алтай

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