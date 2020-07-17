«Подруга не смогла его спасти»: в Новосибирске утонул 17-летний подросток
В пятницу, 17 июля, в Оби возле Димитровского моста утонул 17-летний подросток. Он плавал в реке вместе со своей подругой. Следственный комитет начал проверку.
— По предварительным данным, днем подросток вместе с 15-летней подругой без присмотра взрослых пошли купаться в Оби. Девочка поплыла к берегу, ускорив темп. Оглянувшись, она увидела, что плывущий позади ее друг стал захлебываться и скрылся под водой. Девочка выбежала на берег и вызвала спасателей. Водолазы обследовали дно, но тело подростка не нашли, — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Новосибирской области.
Следователь СКР осмотрел место происшествия, опросил подругу, родственников погибшего и очевидцев.
Остальные подробности трагедии выясняются.
Напомним, 15 июля произошел похожий случай: плавающий без присмотра взрослых 15-летний мальчик также утонул в Оби.
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ИСТОЧНИК KP.RU