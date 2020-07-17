2020-07-17T16:41:25+03:00
Общество

«Огонь сжег две веранды»: в Новосибирске вспыхнул частный дом

На место выехали пожарные
Надежда РЫЖКИНА
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О пожаре сообщили очевидцы.О пожаре сообщили очевидцы.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
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В пятницу, 17 июля, в Октябрьском районе Новосибирска загорелся частный дом.

— Вспыхнул дом на двух хозяев. Огонь охватил крышу здания, уничтожив ее, а также две веранды. Дым от пожара заметен с разных районов города. На месте работают пять пожарных автомобилей, — сообщили в группе «АСТ-54».

Жительница ближайших домов Евгения рассказала КП-Новосибирск о том, что произошло.

— Горит один дом, на углу улиц Белинского и Сакко и Ванцетти. Мы живем метрах в десяти от него. Там газовая труба по участку идет, возможно, возгорание из-за этого. Сейчас тушат, — рассказала Евгения КП-Новосибирск.

— Пожар в заброшенном нежилом деревянном доме возник около 18:40. Специалисты МЧС России были на месте вызова через 4 минуты. За 13 минут локализовали пожар, ещё через 5 минут ликвидировали открытое горение. Сейчас проводится проливка и разбор обгоревших конструкций. Внутри людей не обнаружено, по предварительной информации пострадавших нет, — сообщили КП-Новосибирск в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

Напомним, 15 июля крупный пожар произошел на улице Менжинского. В огне погиб 19-летний парень.

Пожар в Октябрьском.

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Из-за ветра огонь быстро перепрыгивал с одного дома на другой, в итоге вся улица Менжинского в Первомайском районе оказалась в дыму. Мы узнали подробности ЧП (подробнее)

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ИСТОЧНИК KP.RU

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