2020-07-17T15:24:18+03:00
Общество

По наказам жителей: Андрей Травников объявил о сборе предложений для предвыборной программы ЕР

О старте кампании по сбору наказов секретарь Новосибирского регионального отделения «Единой России», губернатор Андрей Травников объявил в ходе поездки в Тогучинский район
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Фото предоставлено пресс-службой НРО партии «Единая Россия».Фото предоставлено пресс-службой НРО партии «Единая Россия».
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Губернатор подчеркнул, что в партии очень уважительно относятся к традиции сбора предложений от жителей региона, исходя из которых определяется бюджет региона.

Андрей Травников обратил внимание на то, что «Единая Россия» - это реально действующая политическая сила и партия дел, которая идет на выборы под лозунгом «Забота и уважение». Свой вклад пообещали сделать и единороссы Тогучинского района.

Они сообщили секретарю реготделения, что уже сформировали свою команду и проводят совместную работу кандидатов в депутаты всех уровней. В ответ Андрей Травников напомнил, что одна из целей партии - обновить депутатский корпус.

- Иногда это нужно делать вынужденно, для решения наболевших проблем, но это точно не про Тогучинский район. Управленческая, депутатская и партийная команда у вас достаточно сильная и мне не хотелось здесь какого-то искусственного обновления. Я готов вместе с вами работать и дальше. Мы будем поддерживать друг друга и идти вместе одной командой, - отметил Андрей Травников.

К объединению призвал и председатель Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Шимкив.

- Чудес в жизни не происходит - ФАПы, школы, дороги - это результат совместной работы. Законодательное собрание - это сложный механизм и если мы его не отрегулируем и не выстроим баланс, если не будет большинства, то не будет и результат, - подчеркнул он.

Напомним, на прошедшей недавно региональной партийной конференции был дан старт избирательной кампании. Этой осенью Новосибирскую область ждут масштабные выборы: в регионе будет распределяться больше пяти тысяч мандатов всех уровней.

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По наказам жителей: Андрей Травников объявил о сборе предложений для предвыборной программы ЕР
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