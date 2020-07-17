Сладкоежки оценят: получи мешок сахара в подарок от «Комсомолки»

17 Июль 2020 2020-07-17T14:49:36+03:00

Для этого надо собрать пять купонов в номерах любимой газеты

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Вы любите сладкое? Собрали ягоду, чтобы порадовать домашним вареньем своих близких? Тогда наш конкурс точно для вас: ведь главный приз за победу в нем - мешок сахара весом 5 килограммов, который точно пригодится вам на кухне.

Условия нашего конкурса предельно просты:

1. соберите пять купонов, которые вы найдете в номерах «Комсомольской правды» от 15, 17, 21, 22 и 24 июля (на каждом из купонов будет написан номер от 1 до 5)

2. до 28 июля пришлите купоны на электронную почту tatyana.zarubina@phkp.ru или принесите в редакцию по адресу: ул. Советская, 64, 10 этаж.

Важный момент: подарок получат первые 30 участников, которые принесут купоны. Всю информацию можно уточнить по тел. (383) 289-91-10.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

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