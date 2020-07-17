«Отрезали провода»: сибирячку, пережившую войну, оставили без света
Жительница Новосибирска, имеющая статус «ребенок войны», осталась без света. Председатель товарищества отказалась подключать ее дачный дом в сообществе «Мичуринец» к электричеству. Об этом случае узнала прокуратура Новосибирской области. Сейчас ее сотрудники начали проверку.
— Прокуратура проверит соблюдение жилищного законодательства, а также законность отключения от энергоресурса дачного жилого дома. При наличии оснований будут приняты меры. Об итогах проверки сообщат дополнительно, — сказали в прокуратуре по Новосибирской области.
Напомним, ранее прокуратура помогла другой жительнице Новосибирска, чей отец не вернулся с фронта во время ВОВ. Пенсионерке долго не хотели давать положенные ей выплаты.
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ИСТОЧНИК KP.RU