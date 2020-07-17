2020-07-17T13:44:56+03:00
Общество

Газификация поселка Горный привлечет инвесторов

ТОСЭР «Горный» в Тогучинском районе посетил губернатор Новосибирской области Андрей Травников
Екатерина ИВАНОВА
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Газопровод высокого давления протяженностью почти 40 километров ввели в эксплуатацию в Тогучинском районе в начале этого года. Фото: nso.ruГазопровод высокого давления протяженностью почти 40 километров ввели в эксплуатацию в Тогучинском районе в начале этого года. Фото: nso.ru
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Газификация территории открывает новые возможности.

- Сегодня проводится большая, нужная работа по газификации – только за последние пять лет, период работы текущего созыва депутатов Законодательного Собрания, больше чем на треть увеличилось число домов в Новосибирской области, которые получили газ – если в 2016 году их было чуть больше 90 тысяч, то за последнюю пятилетку прибавили на 35 тысяч – у нас больше 120 тысяч домов с газом на территории сельских районов. Но мы понимаем, что это только треть от потребности. Впереди еще большая работа, – подчеркнул губернатор Андрей Травников.

Теперь необходимо перевести местные котельные на газ, подключить к голубому топливу дома.

Дорожная карта по газификации региона, включающая, в том числе, участок до поселка Горный, получившего статус ТОСЭР (территория опережающего развития), была подписана на Петербургском Международном газовом форуме в 2018 году.

Газопровод высокого давления протяженностью почти 40 километров ввели в эксплуатацию в Тогучинском районе в начале этого года. Благодаря новому объекту стала возможна газификация сел Буготак и Льниха, рабочего поселка Горный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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