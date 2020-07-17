«На их след вышла собака»: под Новосибирском поймали отца с сыном, которые зарезали своего соседа

17 Июль 2020 2020-07-17T13:38:49+03:00

До убийства мужчины сидели у него в гостях

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В городе Болотное приемные отец и сын убили своего 32-летнего соседа. Его мертвое тело с ранами на голове нашли в частном доме вечером 16 июля. На место выехала полиция и следственный комитет.

— Полицейские установили, что смерть мужчины наступила от рубленых ран головы. В поисках преступников помогла служебно-розыскная собака, которая взяла сразу два следа. Один из них привел в баню на соседнем участке, где лежала одежда со следами крови, другой – в продуктовый магазин, где в день убийства двое соседей потерпевшего покупали спиртное, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Полиция задержала 37-летнего мужчину и его 22-летнего приемного сына. Оба в день убийства были у потерпевшего дома, причем младший пил алкоголь вместе со своей жертвой.

СК СКР по Новосибирской области возбудил уголовное дело по статье «Убийство». Расследование продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU