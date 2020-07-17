От вокзала до будущего храма в роще: рассказываем, что можно увидеть на улице Никитина в Новосибирске

17 Июль 2020 2020-07-17T13:57:46+03:00

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Улица Никитина в Новосибирске начинается со станции «Новосибирск-Южный». Как рассказали «Ведомости Законодательного собрания Новосибирской области», раньше здесь был целый железнодорожный вокзал с каменным общественным туалетом. Но в 2015 году туалет снесли, на свободном месте разбив клумбы, а здание вокзала осталось. Рядом есть обветшалая водонапорная башня, построенная в 1913–1918 годах. На ее основе предложили создать музей.

Реконструкцию башни в музей обещают провести в ближайшее время. Фото: Дмитрий Даневич

На пересечении улиц Никитина и Кирова находится Пожарная часть № 3. На каланче, построенной в середине 20-х годов XX века, круглосуточно вглядывается вдаль пожарный-манекен, как бы пытаясь понять, откуда идет дым.

Рядом стоит здание, где в советское время был открыт детский магазин «Октябренок». Магазина уже давно нет, но его вывеска прекрасно сохранилась.

старая вывеска напоминает о советских временах. Фото: Дмитрий Даневич

Далее по улице — Сибстрин. Сейчас в этом университете учатся около 6 тысяч студентов. Вуз переехал из Томска — его здание тогда строили сами студенты, будущие строители. Интересно, что в здании одного из корпусов в девяностые открылся один из первых ночных клубов города.

Когда-то перед этими клубом ходили парни в малиновых пиджаках и толстых золотых цепях. Фото: Дмитрий Даневич

Прекрасный панорамный вид открывается с Никитина на пересечение с Воинской на военный самолёт. На этом самолёте в предвоенные годы в Сибирь прилетал Лаврентий Берия.

На этом самолете в Сибирь прилетал Лаврентий Берия. Фото: Дмитрий Даневич

На пересечении Никитина и Воинской — большая берёзовая роща. Когда-то на этом месте находилось одно из бывших городских кладбищ. Сейчас здесь строится храм во имя царя страстотерпца Николая II. На прихрамовой территории гуляют козочки и поют петухи, а рядом по горкам лазят дети.

В 2003 году на месте будущего храма был отслужен молебен перед иконой царя Николая. Фото: Дмитрий Даневич

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