2020-07-17T12:28:43+03:00
Общество

Наталья Ярославцева рассказала, как изменятся театры в Новосибирской области

Новый министр культуры поделилась планами работы
Екатерина ИВАНОВА
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Новый министр культуры Новосибирской области Наталья Ярославцева. Фото: nso.ruНовый министр культуры Новосибирской области Наталья Ярославцева. Фото: nso.ru
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Одно из приоритетных направлений в работе министерства – это реализация национальных проектов. Сюда входит ремонт учреждений культуры, до 2024 года будет обновлено около 300 зданий в селах региона, планируется создание 12 модельных библиотек, 20 автоклубов.

Что касается работы новосибирских театров, большое внимание будет уделяться развитию их инфраструктуры, форматов и репертуара.

- Мы готовим предложение по началу репетиционного процесса для наших театров и других учреждений, разумеется, с соблюдением абсолютно всех санитарных норм. Также отмечу, что у нас не сокращается количество фестивалей и ярмарок, включая такие масштабные проекты, как Транссибирский Арт-Фестиваль и «Книжная Сибирь». Более того, мы будем проводить их еще больше – с учетом складывающейся эпидемиологической обстановки и действующих мер безопасности, – сообщила министр культуры Новосибирской области Наталья Ярославцева.

ИСТОЧНИК KP.RU

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