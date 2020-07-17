Стало известно, из-за чего произошел взрыв газа в доме под Новосибирском

17 Июль 2020 2020-07-17T11:49:44+03:00

Женщине, пострадавшей при взрыве, 83 года. Фото: ГУ МЧС по НСО

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В пятницу, 17 июля, ГУ МЧС по Новосибирской области рассказало, что произошло в Куйбышеве, где в одном из домов взорвался газ. Во время взрыва пострадала 83-летняя пенсионерка.

— Из-за нарушения правил эксплуатации газового оборудования пострадала женщина, ей 83 года. Происшествие случилось в квартире двухэтажного 16-квартирного дома, где она готовила еду. В результате удара повреждены стекла, межкомнатная дверь и припаркованный у дома автомобиль. Пенсионерку увезли в центральную районную больницу. Сейчас администрация проводит оценку последствий, — сообщили в пресс областного ГУ МЧС.

Специалисты установили, что была нарушена эксплуатация газового оборудования. Фото: ГУ МЧС по НСО

Напомним, ЧП произошло в доме №53 на улице Агафонова около 10 часов утра. От взрыва у дома вылетели стекла и деревянные оконные рамы.

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