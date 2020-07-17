«Травмировал голову и ноги»: в Новосибирске иномарка сбила маленького мальчика на дороге

17 Июль 2020 2020-07-17T11:28:20+03:00

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В пятницу, 17 июля, в Ленинском районе Новосибирска водитель автомобиля «Lexus RX» сбил на дороге мальчика. Ребенка с тяжелыми травмами увезли в больницу. Об этом сообщили ГИБДД по городу.

— В 12:50 30-летний водитель ехал по улице Широкой в сторону улицы Демьяновской и у дома № 125 по улице Широкой наехал на мальчика который переходил проезжую часть вне зоны пешеходного перехода, — сообщили в ГИБДД по Новосибирску.

Возраст ребенка пока что не установлен — на вид ему 8-10 лет. Мальчик пострадал, его увезли в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, переломом правой берцовой кости и закрытым переломом левой голени.

Госавтоинспекция города Новосибирска напоминает, что пешеходы должны переходить дорогу по переходам, в том числе по подземным и надземным, а при их отсутствии — на перекрестках по линии тротуаров или обочин.

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