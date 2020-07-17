Под Новосибирском произошел взрыв газа в жилом доме: пострадала пенсионерка

17 Июль 2020 2020-07-17T10:27:30+03:00

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В пятницу, 17 июля, в Куйбышеве, что под Новосибирском, произошел взрыв бытового газа в двухэтажном многоквартирном доме. ЧП случилось в доме №53 на улице Агафонова около 10 часов утра. Удар был такой силы, что у дома вылетели стекла и деревянные оконные рамы.

По словам очевидцев, пострадала пенсионерка. В каком она состоянии, пока неизвестно. Судя по всему взрыв произошел на втором этаже дома.

От взрыва бытового газа пострадала пенсионерка. Фото: Михаила Богданова

В ГУ МВД по Новосибирской области и МЧС информацию о происшествии уточняют.

КП-Новосибирск следит за развитием событий.

Напомним, сегодня рано утром сгорел двухэтажный дом на три хозяина, из здания пожарные вовремя успели вынести газовый баллон на 25 литров. Огонь полностью уничтожил здание. Из дома успели спастись 11 человек, в том числе три ребенка.

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