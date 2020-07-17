2020-07-17T10:27:30+03:00
Происшествия

Под Новосибирском произошел взрыв газа в жилом доме: пострадала пенсионерка

Об этом сообщили очевидцы
Ульяна ДЖАНКОВА
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Под Новосибирском в жилом доме прогремел взрыв. Фото: Михаил БогдановПод Новосибирском в жилом доме прогремел взрыв. Фото: Михаил Богданов
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В пятницу, 17 июля, в Куйбышеве, что под Новосибирском, произошел взрыв бытового газа в двухэтажном многоквартирном доме. ЧП случилось в доме №53 на улице Агафонова около 10 часов утра. Удар был такой силы, что у дома вылетели стекла и деревянные оконные рамы.

По словам очевидцев, пострадала пенсионерка. В каком она состоянии, пока неизвестно. Судя по всему взрыв произошел на втором этаже дома.

От взрыва бытового газа пострадала пенсионерка. Фото: Михаила Богданова

От взрыва бытового газа пострадала пенсионерка. Фото: Михаила Богданова

В ГУ МВД по Новосибирской области и МЧС информацию о происшествии уточняют.

КП-Новосибирск следит за развитием событий.

Напомним, сегодня рано утром сгорел двухэтажный дом на три хозяина, из здания пожарные вовремя успели вынести газовый баллон на 25 литров. Огонь полностью уничтожил здание. Из дома успели спастись 11 человек, в том числе три ребенка.

К ЧИТАТЕЛЯМ

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ИСТОЧНИК KP.RU

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