Стало известно состояние супруги новосибирского байкера, разбившегося под Иркутском

17 Июль 2020 2020-07-17T10:04:09+03:00

Родные собирают деньги на то, чтобы привезти тело погибшего мотоциклиста в Новосибирск, чтобы похоронить

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В пятницу, 17 июля, стало известно, в каком состоянии находится супруга разбившегося насмерть под Иркутском байкера Вячеслава Юстуса. В момент столкновения с «Камри», которая вылетела на встречную полосу, она сидела на пассажирском сидении мотоцикла.

— Супруге находится в реанимации в стабильно тяжелом состоянии. Ей сделали операцию, для этого из Иркутска приезжали травматологи, скрепили таз, видимо нестабильный перелом был. На днях должны перевезти в Иркутск, — сообщили в группе «MOTO-LiFE | Мото жизнь Новосибирска».

Напомним, трагедия произошла 15 июля 2020 года около 16:00 на 149 километре трассы Р-258 «Байкал», между Байкальском и поселком Солзан, в Слюдянском районе.

Как рассказали в ГУ МВД по Иркутской области водитель «Toyota Camry» при обгоне допустил боковое столкновение с «КамАЗом», после чего врезался в мотоцикл Вячеслава, который со своей супругой ехали по встречной стороне в сторону Иркутска.

Новосибирец погиб на месте, а его жена сейчас в больнице в реанимации. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области

По предварительной информации, водитель автомобиля находился в алкогольном опьянении, от освидетельствования отказался. К сожалению, Вячеслав Юстус погиб на месте, супруга находится в больнице.

— Вячеслав с супругой путешествовали, ехали на Байкал, — рассказал КП-Новосибирск брат погибшего Александр.

Родным Вячеслава нужна помощь, чтобы перевезти его тело на родины, в Новосибирск.

Карта родного брата Вячеслава: Сбербанк 5469 4400 1117 1916, Юстус Александр Владимирович.

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ИСТОЧНИК KP.RU