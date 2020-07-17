2020-07-17T10:04:09+03:00
Происшествия

Стало известно состояние супруги новосибирского байкера, разбившегося под Иркутском

Родные собирают деньги на то, чтобы привезти тело погибшего мотоциклиста в Новосибирск, чтобы похоронить
Ульяна ДЖАНКОВА
Поделиться:
Под Иркутском погиб байкер из Новосибирска. Фото: личный архивПод Иркутском погиб байкер из Новосибирска. Фото: личный архив
Изменить размер текста:

В пятницу, 17 июля, стало известно, в каком состоянии находится супруга разбившегося насмерть под Иркутском байкера Вячеслава Юстуса. В момент столкновения с «Камри», которая вылетела на встречную полосу, она сидела на пассажирском сидении мотоцикла.

— Супруге находится в реанимации в стабильно тяжелом состоянии. Ей сделали операцию, для этого из Иркутска приезжали травматологи, скрепили таз, видимо нестабильный перелом был. На днях должны перевезти в Иркутск, — сообщили в группе «MOTO-LiFE | Мото жизнь Новосибирска».

Напомним, трагедия произошла 15 июля 2020 года около 16:00 на 149 километре трассы Р-258 «Байкал», между Байкальском и поселком Солзан, в Слюдянском районе.

Как рассказали в ГУ МВД по Иркутской области водитель «Toyota Camry» при обгоне допустил боковое столкновение с «КамАЗом», после чего врезался в мотоцикл Вячеслава, который со своей супругой ехали по встречной стороне в сторону Иркутска.

Новосибирец погиб на месте, а его жена сейчас в больнице в реанимации. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области

Новосибирец погиб на месте, а его жена сейчас в больнице в реанимации. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области

По предварительной информации, водитель автомобиля находился в алкогольном опьянении, от освидетельствования отказался. К сожалению, Вячеслав Юстус погиб на месте, супруга находится в больнице.

— Вячеслав с супругой путешествовали, ехали на Байкал, — рассказал КП-Новосибирск брат погибшего Александр.

Родным Вячеслава нужна помощь, чтобы перевезти его тело на родины, в Новосибирск.

Карта родного брата Вячеслава: Сбербанк 5469 4400 1117 1916, Юстус Александр Владимирович.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Врачи не успели ему помочь»: новосибирский байкер разбился под Иркутском.

В ДТП пострадала пассажирка мотоцикла. (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Травмировал голову и ноги»: в Новосибирске иномарка сбила маленького мальчика на дороге
Под Новосибирском произошел взрыв газа в жилом доме: пострадала пенсионерка
Стало известно состояние супруги новосибирского байкера, разбившегося под Иркутском
Блондинка просит милллион: уволенная начальница новосибирских участковых, приказавшая «оформлять всех поголовно», пришла на суд с МВД
Еще 117 за сутки: в Новосибирской области коронавирус обнаружили у 7 845 человек
В Новосибирской области от коронавируса скончались 5 пациентов: что о них известно
«Здоровья тебе, мальчуган!»: смертельно больному ребенку собрали деньги на препарат за 28 миллионов рублей
Погода в Новосибирске на выходные 18 и 19 июня 2020 года: синоптики рассказали, отступит ли жара
«На улице пекло, уберите ее в тень»: в Новосибирске на «зебре» сбили женщину
Пляжи в Новосибирске 2020: какие открыты, где можно купаться
В Новосибирске на пожаре, где искрились провода, спаслись три ребенка
«Зато машина целая»: в Новосибирске ассенизатор потушил горящий кроссовер фекалиями
Под Новосибирском грузовик сбил пешехода и улетел в кювет
«Родители кричат, пух и перья в разные стороны»: соколята, поселившиеся на крыше высотки, учатся летать
В Новосибирске спасатели обнаружили двух мальчиков в Обском море: они были в надувной лодке одни
«Опасно подходить, там искрится провод»: в Новосибирске огонь уничтожил двухэтажный коттедж
Погода в Новосибирске на 17 июля 2020 года: синоптики рассказали, когда ждать дождь
Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 17 июля 2020 года: рассказываем, что происходит в регионе
59-летнему сибиряку с редкой группой крови нужна помощь доноров
Над Новосибирском пролетели парапланеристы с 75-метровой георгиевской лентой: делимся впечатляющими кадрами
«До дома не доехал»: в Новосибирске пропал 37-летний вахтовик с Алтая
Котик Дава приехал в новосибирский зоопарк из Москвы. Бузова бы одобрила
«Фургон просто расплющило»: под Новосибирском столкнулись два грузовика и легковушка
«Водолазы нашли тело в котловане»: под Новосибирском утонул 41-летний мужчина
График отключения горячей воды в Новосибирске с 20 июля: где останутся без кипятка
Защита для героев: борющимся с коронавирусом врачам доставили спецкостюмы
«За поворотом идет пешеход»: в ГИБДД объяснили, как понимать новые светофоры на Большевистской
Андрей Травников проконтролировал строительство перинатального центра
Сибиряку, который угрожал продавцу киоска игрушечным пистолетом, дали 3,5 года колонии