2020-07-17T09:53:10+03:00
Общество

Блондинка просит милллион: уволенная начальница новосибирских участковых, приказавшая «оформлять всех поголовно», пришла на суд с МВД

Елена Устинова считает, что ее незаконно лишили работы, также она жалуется на интернет-травлю
Ева ЛЮТОВА
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Елену Устинову уволили, но она не собирается мириться с этим. Фото: соцсетиЕлену Устинову уволили, но она не собирается мириться с этим. Фото: соцсетиФото: СОЦСЕТИ
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В Калининском районном суде Новосибирска начали рассматривать иск Елены Устиновой к МВД. Женщина требует миллион рублей за незаконное, как считает, увольнение. Напомним, кто-то из сотрудников слил в сеть голосовые сообщения Устиновой. В них она просила «оформлять всех поголовно». Речь шла о гуляющих во время режима самоизоляции. Это было самое начало борьбы с коронавирусом, когда власти обязали народ сидеть по домам.

— Чтобы протоколы были сегодня и достаточно хорошее количество, — говорит голос на аудио. — Мы работаем сегодня до тех пор, пока с каждого района не будет по 10 протоколов, на улице гулящих хватает, поэтому начинаем работать, если в 17 часов не будет результата, значит работаем дальше.

Елена Устинова на суде. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

Елена Устинова на суде.Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

В суде Елена Устинова признала, что голос — ее. Так она общалась с подчиненными через группу Whatsapp.

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— Сообщения были записаны мной. Они были вырваны из контекста, это были части сообщений, — рассказала Елена Устинова.

Как передает корреспондент КП-Новосибирск из зала суда, Устинова заявила, что ее уволили за количество протоколов и за использование WhatsApp, хотя до этого она была на неплохом счету у руководства — имела одно взыскание и одну медаль. Также бывшая полицейская считает себя пострадавшей от интернет-травли, а именно от паблика «Обмудсмен полиции»: туда попали ее личные фотографии из социальных сетей, на снимках у сотрудницы все время были видны чулки. После скандала и увольнения Устиновой произошла еще одна громкая отставка: глава новосибирского ГУ МВД Юрий Стерликов объявил, что покидает свое кресло.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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