«Здоровья тебе, мальчуган!»: смертельно больному ребенку собрали деньги на препарат за 28 миллионов рублей

17 Июль 2020 2020-07-17T09:16:13+03:00

Мама 7-летнего Игоря Орехова уже год борется за жизнь своего сына

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В пятницу, 17 июля, родные 7-летнего Игоря Орехова, у которого врачи диагностировали 4 стадию рака, сообщили хорошую новость.

Недавно мальчику пересадили костный мозг, а еще удалось собрать деньги на дорогостоящий препарат, от которого зависела жизнь ребенка.

— Состояние Игореши стабильное, показатели крови не растут, но и не падают. Будем надеяться, что костный мозг все-таки начнет хорошо работать и показатели начнут расти. Что нет падения — уже хорошо. Другая прекрасная новость: препарат для иммунотерапии стоимостью 28 миллионов рублей, закуплен в полном объеме. Благодарим всех, кто помог нам в сборе средств, а также отдельное спасибо Министерству здравоохранения Новосибирской области, — сообщили родные.

Напомним, жительница новосибирского села Дорогино 29-летняя Татьяна Орехова и ее шестилетний сын Игорь ведут борьбу с нейробластомой 4-й степени и метастазами в кости уже больше полугода. Это опухоль так называемой симпатической нервной системы, наиболее характерная ее локализация — забрюшинное пространство. Так произошло и в случае Игоря. Причем заболевание у мальчика нашли случайно: пожаловался на боль в ногах.

Маме Татьяне и Игорю повезло: им дали квоту в НМИЦ онкологии имени Петрова. Там ученые научились продлевать жизнь пациентам с агрессивными и запущенными формами рака. После нескольких блоков химиотерапии, ребенку сделали пересадку костного мозга.

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ИСТОЧНИК KP.RU