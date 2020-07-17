«На улице пекло, уберите ее в тень»: в Новосибирске на «зебре» сбили женщину

17 Июль 2020 2020-07-17T08:40:50+03:00

Очевидцы рассказали, что женщина была в сознании

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В пятницу, 17 июля, в Октябрьском районе Новосибирска «Skoda» сбила женщину. ДТП произошло на пешеходном переходе на улице Автогенная перед перекрестком с улицей Никитиной. Об этом рассказали очевидцы. Снимок с места аварии размещен в группе «АСТ-54».

На фото видно, что женщина лежит на асфальте, неравнодушные люди подложили ей под голову подушку. По словам очевидцев, женщина в сознании.

Стоит отметить, что в Новосибирске второй день стоит аномальная жара. Новосибирцы переживают за состояние женщины, которая вынуждена ждать помощи медиков на раскаленном асфальте.

— На улице пекло, уберите ее в тень, — обратились они к тем, находится рядом с женщиной.

Мы выясняем подробности аварии и состояние пострадавшей сибирячки.

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