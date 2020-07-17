Погода в Новосибирске на выходные 18 и 19 июня 2020 года: синоптики рассказали, отступит ли жара

17 Июль 2020 2020-07-17T08:54:04+03:00

Синоптики обещают рекордную жару, три пляжа уже официально открыты для купания. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Рассказываем, какой будет погода в Новосибирске на выходные 18 и 19 июля 2020 года

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Погода в Новосибирске на выходные 18 и 19 июля 2020 года сильно удивит горожан - синоптики обещают настоящее пекло. Температура будет выше нормы на 5-6 градусов, такое случилось впервые за восемь лет. В Западно-Сибирском гидрометцентре объявили штормовое предупреждение.

— Как мы и предупреждали, вал жаркой погоды докатился до Сибири. Жаркий антициклон с Урала будет действовать до понедельника, нас ждет сильная жара при сухой погоде и рост пожароопасности. С 20 июня стоит ожидать приход дождей и гроз, — рассказал КП-Новосибирск пресс-секретарь Западно-Сибирского гидрометцентра Ренад Ягудин.

По данным Западно-Сибирского УГМС:

18 июля температура днем в Новосибирске составит +29…+ 32 градуса, по области — до +35 градусов. Ночью +16…+18 градусов, местами до +20 градусов. Ясно, без осадков. Ветер слабый, до 8 м\с.

19 июля днем в Новосибирске будет +29…+ 32 градуса, по области — до +35 градусов. Ночью ожидается +16…+18 градусов, местами до +20 градусов. Ясно, без осадков. Ветер слабый, до 8 м\с.

По информации «Гисметео»:

18 июля температура днем в Новосибирске составит +20…+ 27 градусов. Ночью +17 градусов. Ясно, без осадков. Ветра нет, штиль.

19 июля температура днем в Новосибирске составит +20…+ 29 градусов. Ночью +15 градусов. Ясно, без осадков. Ветра нет, штиль.

«Яндекс.Погода» сообщает:

18 июля температура днем в Новосибирске составит +24…+ 26 градусов. Ночью +14…17 градусов. Ясно, без осадков. Ветер Северо-Восточный, 8 м\с.

19 июля температура днем в Новосибирске составит +25…+ 29 градусов. Ночью +16…+20 градусов. Ясно, без осадков. Ветер Северо-Восточный, около 3 м/c.

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ИСТОЧНИК KP.RU