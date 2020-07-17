Пляжи в Новосибирске 2020: какие открыты, где можно купаться
Пляжи в Новосибирске 2020: официально открыто пять зон отдыха у воды, но купаться можно не везде. Об этом рассказал заместитель начальника муниципальной аварийно-спасательной службы города Новосибирска Алексей Шилов.
— Сегодня в Новосибирске для посещения официально открыт пляж «Звезда», три пляжа парка культуры и отдыха «У моря Обского»: «Детский», «У моря Обского» и «Бумеранг». Также для отдыха открыт пляж на территории парка культуры и отдыха «Бугринская роща», но купание здесь запрещено — вода не соответствует санитарным нормам, — сообщи Алексей Шилов.
В МАСС напомнили родителям, что детей без присмотра взрослых нельзя подпускать к водоемам.
По словам Алексея Шилова, за купальный сезон в Новосибирске семь человек погибли, трое из них дети.
До сих пор не найдено тело 15-летнего подростка, который утонул в Оби в Заельцовском районе города. Поиски ведут на Бугинской косе.
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ИСТОЧНИК KP.RU