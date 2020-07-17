В Новосибирске на пожаре, где искрились провода, спаслись три ребенка

17 Июль 2020 2020-07-17T06:55:19+03:00

В Новосибирске без жилья остались три семьи. Фото: «АСТ-54»

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В пятницу, 17 июля, в Октябрьском районе Новосибирска на улице Чехова сгорел двухэтажный дом на трех хозяев. Из дома объятого пламенем спаслись 11 человек, в том числе 3 ребенка. В МЧС по Новосибирской области рассказали подробности крупного пожара.

— Сообщение о возгорании поступило около 4 часов утра. Из-за плотной застройки и горючих конструкций огонь мог перекинуться на соседние два жилых дома. Пожарным удалось локализовать возгорание за 35 минут. Во время работы огнеборцы вынесли из горящего здания газовый баллон на 25 литров, — рассказали в пресс-службе МЧС по Новосибирской области.

Также специалисты МЧС эвакуировали находящихся вблизи пожара два автомобиля на безопасное расстояние. Кроме того, рядом с домом находилась стройматериалы из дерева, которые в результате пожара частично повреждены огнем.

Из горящего дома спаслись 11 человек, в том числе 3 ребенка. Фото: «АСТ-54»

Предварительно общая площадь пожара составила 141 квадратных метров. Полностью локализовать ЧП удалось только спустя 5 часа.

Пострадавших, травмированных на пожаре нет.

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ИСТОЧНИК KP.RU