«Зато машина целая»: в Новосибирске ассенизатор потушил горящий кроссовер фекалиями
В пятницу, 17 июля, в Дзержинском районе Новосибирска столкнулись «ГАЗель» и кроссовер «Subaru Forester». Авария произошла у дома №51 на улице Евгения Глинского. После столкновения один из автомобилей загорелся. Пламя вырывалось из-под капота. Об этом рассказали очевидцы.
— Грузовой автомобиль опрокинулся в кювет, а «Subaru» загорелся, — рассказали очевидцы в группе «»АСТ-54». — Огнетушители очевидцев не помогли. Проезжала мимо ассенизаторская машина и с ее помощью получилось потушить огонь до приезда пожарных.
По предварительной информации в ДТП никто не пострадал.
ДТП вызвало неоднозначную реакцию среди подписчиков паблика.
— Главное, что машина целая, а потом он ее помоет.
— История с запашком, вроде как помог, но …
— И не знаешь, что лучше.
Напомним, накануне под Новосибирском произошла серьезная авария. Столкнулся грузовик, бензовоз и легковушка. Кабину фуры от удара буквально сплющило. Очевидцы сообщали о погибших.
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ИСТОЧНИК KP.RU