2020-07-17T06:28:58+03:00
Происшествия

«Зато машина целая»: в Новосибирске ассенизатор потушил горящий кроссовер фекалиями

Машина загорелась после столкновения с «ГАЗелью»
Александра Сударь
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Вспыхнувшую после ДТП машину потушил ассенизатор. Фото: «АСТ-54»Вспыхнувшую после ДТП машину потушил ассенизатор. Фото: «АСТ-54»
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В пятницу, 17 июля, в Дзержинском районе Новосибирска столкнулись «ГАЗель» и кроссовер «Subaru Forester». Авария произошла у дома №51 на улице Евгения Глинского. После столкновения один из автомобилей загорелся. Пламя вырывалось из-под капота. Об этом рассказали очевидцы.

— Грузовой автомобиль опрокинулся в кювет, а «Subaru» загорелся, — рассказали очевидцы в группе «»АСТ-54». — Огнетушители очевидцев не помогли. Проезжала мимо ассенизаторская машина и с ее помощью получилось потушить огонь до приезда пожарных.

По предварительной информации в ДТП никто не пострадал.

ДТП вызвало неоднозначную реакцию среди подписчиков паблика.

— Главное, что машина целая, а потом он ее помоет.

— История с запашком, вроде как помог, но …

— И не знаешь, что лучше.

Напомним, накануне под Новосибирском произошла серьезная авария. Столкнулся грузовик, бензовоз и легковушка. Кабину фуры от удара буквально сплющило. Очевидцы сообщали о погибших.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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