Под Новосибирском грузовик сбил пешехода и улетел в кювет

17 Июль 2020 2020-07-17T05:59:21+03:00

Мужчина, который шел по обочине, скончался в больнице

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В Каргатском районе Новосибирской области грузовик «Хенде ХД-78» сбил пешехода на автодороге Р-254 «Иртыш». От полученных травм мужчина скончался в больнице, вредитель также был госпитализирован с травмами.

Известно, что грузовик ехал с Новосибирска в сторону Омска. Об этом рассказали в областном ГИБДД.

— 16 июля в 03.25 водитель наехал на пешехода, после чего съехал в правый кювет с последующим наездом на препятствие, — рассказали в ведомстве. — Личность погибшего пока не установлена.

Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства происшествия, устанавливают личность погибшего мужчины.

Напомним, в этот же день произошло еще одно ДТП с участием грузовика. В Черепановском районе недалеко от станции Безменово столкнулись бензовоз, фургон и легковой автомобиль. У фургона буквально расплющило кабину.

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ИСТОЧНИК KP.RU