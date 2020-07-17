2020-07-17T05:26:22+03:00
Общество

«Родители кричат, пух и перья в разные стороны»: соколята, поселившиеся на крыше высотки, учатся летать

Жители признаются, что хлопот с птицами много, но они решили им помочь
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Редкие соколята, поселившиеся на крыше высотки, учатся летать. Фото: Инны ГригоренкоРедкие соколята, поселившиеся на крыше высотки, учатся летать. Фото: Инны Григоренко
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Сапсаны, поселившиеся на крыше 16-этажного дома в Академгородке, учат своих птенцов летать. Кстати, потомство появилось уже в гнезде на кровле высотки.

— Хлопот много, и не только у родителей птенцов, но и у самых жителей. Как только появились птенцы, громкие крики раздавались с утра до ночи: это родители так общались с птенцами. Во-вторых, пух, перья и остатки добычи нередко можно было видеть во дворе, — рассказали жители дома изданию «Навигатор».

Когда птенцы начали учиться летать, жители дома взяли под опеку многодетную семью.

Жители дома выручают соколят, если они падают в траву и не могут вернуться в гнездо. Фото: Инны Григоренко

Жители дома выручают соколят, если они падают в траву и не могут вернуться в гнездо. Фото: Инны Григоренко

— Несколько дней подряд мы собирали молодых сапсанов, которые вылетали из гнезда и не умею толком летать, падали в траву. Был случай, когда молодой сокол не смог подняться на крышу и сел на приступочке одного из верхних этажей. Мой муж Игорь и наш сосед Кирилл Борцов, понимая, что до утра он там не продержится, до 2.30 ночи караулили на улице. Когда птенец все-таки упал, его подобрали и отнесли в гнездо, — рассказала Инна Григоренко. — Это уникальный случай, что сапсаны поселились рядом с людьми.

Новосибирцы стараются не распространяться о том, что на крыше их дома поселилась соколиная семья: опасаются, вдруг найдется любитель поохотиться на редкую птицу.

Жители свозили птенцов к орнитологам. Птенцов окольцевали. Теперь за ними будут следить специалисты по диким птицам. Они ждут, когда соколы окрепнут и улетят.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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