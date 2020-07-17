2020-07-17T04:29:12+03:00
Общество

В Новосибирске спасатели обнаружили двух мальчиков в Обском море: они были в надувной лодке одни

Подростки отплыли от берега на 400 метров, на них не было спасательных жилетов
Ульяна ДЖАНКОВА
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Спасатели во время патрулирования обнаружили двух мальчиков в Обском море. Фото: МАСССпасатели во время патрулирования обнаружили двух мальчиков в Обском море. Фото: МАСС
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В Советском районе Новосибирска спасатели МАСС вытащили из Обского моря двух мальчиков: одному из них — 11 лет, второму — 13 лет. Дети были в надувной лодке одни и без спасательных жилетов. От берега они отплыли на 400 метров.

Об этом рассказали в МАСС.

— Около 200 часов во время патрулирование на Обском море были обнаружены двое детей в резиновой лодке. Взяты на борт и доставлены на берег. Переданы родителям. Проведена профилактическая беседа, — рассказали в МАСС.

Напомним, 7 июля на реке Обь произошла трагедия. Там утонули три человека: 50-летний мужчина, 22-летний парень и 14-летний подросток. Они спасали 12-летнюю девочку. Все они были одной семьей. Водолаз шесть часов искали тела утонувших.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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