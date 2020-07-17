2020-07-17T03:57:29+03:00
Происшествия

«Опасно подходить, там искрится провод»: в Новосибирске огонь уничтожил двухэтажный коттедж

Пожар произошел рано утром, когда все спали
Ульяна ДЖАНКОВА
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Рано утро в Новосибирске произошел крупный пожар. Фото: стоп-кадрРано утро в Новосибирске произошел крупный пожар. Фото: стоп-кадр
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В пятницу, 17 июля, около 4 часов утра в Октябрьском районе Новосибирска загорелся коттедж. Все произошло на улице Чехова. Пламя было видно далеко от места происшествия. Пожар на видео сняли очевидцы.

— Меня разбудил громкий хлопок. Спустя некоторое время огонь полностью охватил двухэтажное строение. Рядом искрились провода, — рассказал очевидец в группе «АСТ-54».

О пострадавших, пока ничего неизвестно. Подробности пожара уточняются.

Напомним, 15 июля произошел пожар на улице Менжинского в Первомайском районе Новосибирска. Там сгорели три дома. Прибывшие на место ЧП спасатели тушили огонь около часа. А когда начали разбирать завалы, обнаружили тело 19-летнего Ильи. Парень учился в железнодорожном техникуме, был спортсменом без вредных привычек. Он не успел покинуть горящий дом.

В Новосибирске рано утром сгорел коттедж.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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