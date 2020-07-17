Погода в Новосибирске на 17 июля 2020 года: синоптики рассказали, когда ждать дождь

17 Июль 2020 2020-07-17T03:28:48+03:00

В Новосибирске второй день держится аномальная жара, но скоро будет дождик. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Мы узнали, какой будет погода в Новосибирске 17 июля 2020 года

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Погода в Новосибирске 17 июля 2020 года: по прогнозам синоптиков по-прежнему сохраняется аномальная жара, но местами пройдет дождь. Воздух прогреется до +30 градусов, а местами и выше. Об этом рассказали в Западно-Сибирском гидрометцентре.

— В первой половине дня сохранится погода без осадков. Ветер восточный 3-8 метра в секунду. Температура воздуха составит +23, +25 градусов. В Новосибирске будет +29, +31 градусов, по области — +29, +34 градусов. Порывы ветра местами достигнут 13 метров в секунду. Местами пройдет дождь с грозой, — говорится на сайте Западно-Сибирского гидрометцентра.

По данным сайта «Яндекс», утром в Новосибирске будет +21 градус, днем температуру воздуха прогреется до +29 градусов, к вечеру столбик термометра опустится до +25 градусов, без осадков.

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ИСТОЧНИК KP.RU