Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 17 июля 2020 года: рассказываем, что происходит в регионе

17 Июль 2020 2020-07-17T03:00:07+03:00

В регионе коронавирусом з сутки заболели 120 человек. Фото: Артем КИЛЬКИН

Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 17 июля 2020 года: публикуем актуальные новости

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Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 17 июля 2020 года: за последние сутки COVID-19 диагностировали у 120 человек, а выздоровели 222 пациента. Всего в регионе зарегистрировано 7 728 случаев заболевания, умерли 155 человек.

На данный момент зараженные коронавирусом есть в каждом районе Новосибирской области.

О ситуации в регионе расскажет карта распространения коронавируса.

— За последние сутки в больницы районов области госпитализированы 804 пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом, — говорится в сообщении оперштаба.

В Новосибирской области на линию вышли 19 новых «скорых». Эти автомобили оснащены всем оборудованием, необходимым для перевозки пациентов с подозрением на коронавирус: там есть запас кислорода и ИВЛ.

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ИСТОЧНИК KP.RU