Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 17 июля 2020 года: рассказываем, что происходит в регионе
Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 17 июля 2020 года: за последние сутки COVID-19 диагностировали у 120 человек, а выздоровели 222 пациента. Всего в регионе зарегистрировано 7 728 случаев заболевания, умерли 155 человек.
На данный момент зараженные коронавирусом есть в каждом районе Новосибирской области.
О ситуации в регионе расскажет карта распространения коронавируса.
— За последние сутки в больницы районов области госпитализированы 804 пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом, — говорится в сообщении оперштаба.
В Новосибирской области на линию вышли 19 новых «скорых». Эти автомобили оснащены всем оборудованием, необходимым для перевозки пациентов с подозрением на коронавирус: там есть запас кислорода и ИВЛ.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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