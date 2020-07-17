2020-07-17T03:00:07+03:00
Коронавирус Covid-19

Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 17 июля 2020 года: рассказываем, что происходит в регионе

Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 17 июля 2020 года: публикуем актуальные новости
Ульяна ДЖАНКОВА
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В регионе коронавирусом з сутки заболели 120 человек.В регионе коронавирусом з сутки заболели 120 человек.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 17 июля 2020 года: за последние сутки COVID-19 диагностировали у 120 человек, а выздоровели 222 пациента. Всего в регионе зарегистрировано 7 728 случаев заболевания, умерли 155 человек.

На данный момент зараженные коронавирусом есть в каждом районе Новосибирской области.

О ситуации в регионе расскажет карта распространения коронавируса.

О ситуации в регионе расскажет карта распространения коронавируса.

— За последние сутки в больницы районов области госпитализированы 804 пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом, — говорится в сообщении оперштаба.

В Новосибирской области на линию вышли 19 новых «скорых». Эти автомобили оснащены всем оборудованием, необходимым для перевозки пациентов с подозрением на коронавирус: там есть запас кислорода и ИВЛ.

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На территории «Станция скорой медицинской помощи» состоялось торжественное вручение ключей от реанимобилей. В церемонии участвовали депутаты регионального парламента. (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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