2020-07-16T19:33:56+03:00
Общество

59-летнему сибиряку с редкой группой крови нужна помощь доноров

Мужчина подключен к аппарату ИВЛ
Надежда РЫЖКИНА
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Врачи примут кровь третьей отрицательной группы.Врачи примут кровь третьей отрицательной группы.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Несчастный случай произошел с 59-летним жителем села Чаны в Новосибирской области. У мужчины лопнула язва желудка и открылось внутреннее кровотечение. Теперь ему нужна помощь доноров.

— Три дня назад ему сделали операцию, нашему папе полегчало, и врачи готовы были снять его с аппарата ИВЛ, но к вечеру опять стало хуже. После повторной операции врачи передали, что его организм перестал бороться. Сегодня позвонили, сказали, что нужна кровь, — рассказала КП-Новосибирск сноха Александра Ирина Чабан.

Врачи принимают только кровь третьей отрицательной группы.

Если вы хотите помочь, сдать кровь можно в центре переливания по адресу Немеровича-Данченко, 130, для Чабана Александра Александровича, который находится в реанимации в Чанах. При себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС, годную справку об обследовании легких ФЛГ.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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59-летнему сибиряку с редкой группой крови нужна помощь доноров
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