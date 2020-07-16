Над Новосибирском пролетели парапланеристы с 75-метровой георгиевской лентой: делимся впечатляющими кадрами

16 Июль 2020 2020-07-16T19:00:12+03:00

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В четверг, 16 июля, над Новосибирском пролетели пилоты на мотопарапланах. Они пронесли в воздухе 75-метровую георгиевскую ленту.

Новосибирск стал 14 городом, над которым пронесли ленту. Фото: предоставлено Сергеем Михеевым

— Мы встретили участников в Колывани и сопроводили их до аэродрома Мочище. Они очень устали, ведь несколько часов с утра, не считая этого перелета, были в воздухе. Сейчас все отдыхают, а завтра пойдут осматривать новосибирские достопримечательности. Отдельное спасибо Осокину Александру Николаевичу,руководителю на аэродроме Мочище, который гостеприимно их встретил, — рассказал КП-Новосибирск руководитель областной федерации сверхлегкой авиации Сергей Михеев.

Сейчас все отдыхают после долгих перелетов и немного погостят в Новосибирске. Фото: предоставлено Сергеем Михеевым

Напомним, в проекте «Перелет 2020» участвуют чемпионы и обладатели кубка России по мотопланеризму. Они запланировали с 24 июня облететь 23 российских города. Их путь протянется почти на 10 тысяч километров — таким образом они побьют мировой рекорд по полету на парапланах.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/790945" frameborder="0"></iframe> Пилоты пролетели с георгиевской лентой над Новосибирском.Видео предоставлено Сергеем Михеевым

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К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

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