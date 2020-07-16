«До дома не доехал»: в Новосибирске пропал 37-летний вахтовик с Алтая

16 Июль 2020 2020-07-16T17:14:11+03:00

Он приехал в город на поезде и больше недели не выходит на связь

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Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» ищет 37-летнего Александра Сергеевича Волкова. Он возвращался домой с вахты, но не доехал, 8 июля потерявшись в Новосибирске.

— Мужчина работает вахтовым методом. Возвращался на родину в Алтайский край, по пути следования связь с ним пропала. После подачи заявления в полицию сотрудникам удалось установить, что он покупал билет на поезд до Новосибирска, но неизвестно, уехал ли он из него. Мы разместили ориентировку в группе Новосибирска и Алтайского края. Пытаемся узнать, где он находится, не нужна ли мужчине помощь, по какой причине он не появился дома, — рассказала руководитель новосибирского поискового отряда «Лиза Алерт» Алеся Яблонских.

Приметы пропавшего: рост 170 сантиметров, плотное телосложение, карие глаза, короткие темные волосы. В какой он был одежде, неизвестно.

Если вы видели этого мужчину или знаете, где он, волонтеры просят сообщать по телефонам 8-800-700-54-52 или 112.

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ИСТОЧНИК KP.RU