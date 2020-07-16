Котик Дава приехал в новосибирский зоопарк из Москвы. Бузова бы одобрила

16 Июль 2020 2020-07-16T16:14:06+03:00

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В новосибирский зоопарк из Москвы привезли дальневосточного леопарда по имени Дава. Его хотят подселить к самке, чтобы хищники создали семью. В зоопарке рассказали, чем так ценен для них новичок.

— Новосибирский зоопарк участвует в Международной программе сохранения дальневосточных леопардов. Пары леопардов тщательно подбираются, проводятся генетические исследования, чтобы между ними близкородственного скрещивания, — объяснили в зоопарке.

Отца Давы нашли в 2015 году пограничники и спаслиФото: Новосибирский зоопарк

Кстати, отец Давы — редкий леопард, которого забрали в зоопарк прямо из тайги. В 2015 году его спасли пограничники в Приморье, когда он поранил лапу. Биологи говорят о нем, как об основателе новой генетической линии леопардов в зоопарках. Эти большие кошки находятся под угрозой исчезновения, поэтому важно сохранить их популяцию.

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