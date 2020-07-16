«Фургон просто расплющило»: под Новосибирском столкнулись два грузовика и легковушка
В четверг, 16 июля, в Черепановском районе недалеко от станции Безменово произошло ДТП. Столкнулись бензовоз, фургон и легковой автомобиль. Об этом сообщили очевидцы в группе «АСТ-54».
— Легковой автомобиль в результате аварии оказался в кювете, у фургона буквально расплющило кабину. Подписчик сообщает, что в аварии есть человеческие жертвы, — рассказали в группе.
Фургон просто расплющило, сообщили свидетели.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
Последствия ДТП сняли на телефон проезжающие мимо водители.
— Все, насмерть, — прокомментировала свидетельница за кадром.
КП-Новосибирск не удалось получить оперативный комментарий получить В ГИБДД по Новосибирской области. Мы следим за развитием ситуации.
В ГИБДД по области пока не удалось получить комментарий.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
Авария у Безменово.Размещено на странице Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 vk.com/act54
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