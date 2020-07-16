«Фургон просто расплющило»: под Новосибирском столкнулись два грузовика и легковушка

16 Июль 2020 2020-07-16T15:28:21+03:00

Свидетели рассказали, что в аварии есть человеческие жертвы. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Очевидцы сообщают, что есть погибшие

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В четверг, 16 июля, в Черепановском районе недалеко от станции Безменово произошло ДТП. Столкнулись бензовоз, фургон и легковой автомобиль. Об этом сообщили очевидцы в группе «АСТ-54».

— Легковой автомобиль в результате аварии оказался в кювете, у фургона буквально расплющило кабину. Подписчик сообщает, что в аварии есть человеческие жертвы, — рассказали в группе.

Фургон просто расплющило, сообщили свидетели.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Последствия ДТП сняли на телефон проезжающие мимо водители.

— Все, насмерть, — прокомментировала свидетельница за кадром.

КП-Новосибирск не удалось получить оперативный комментарий получить В ГИБДД по Новосибирской области. Мы следим за развитием ситуации.

В ГИБДД по области пока не удалось получить комментарий.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Авария у Безменово.Размещено на странице Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 vk.com/act54

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