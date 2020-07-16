«Водолазы нашли тело в котловане»: под Новосибирском утонул 41-летний мужчина
В Новосибирской области в котловане утонул 41-летний мужчина. Произошло это возле села Неудачино Татарского района. 16 июля водолазы областной аварийно-спасательной службы подняли со дна его тело.
— Мужчина утонул в начале этой недели. При каких обстоятельствах, спасателям неизвестно. Его заметили очевидцы, они вызвали полицию и показали, где все произошло. Следственный комитет Татарского района проводит проверку, — рассказала корреспонденту КП-Новосибирск представитель областной аварийно-спасательной службы Алена Манина.
Напомним, 15 июля в реке Обь утонул 15-летний мальчик. Он купался с друзьями на запрещенном пляже и ушел под воду из-за судороги. Его тело по-прежнему ищут.
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