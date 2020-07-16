График отключения горячей воды в Новосибирске с 20 июля: где останутся без кипятка

16 Июль 2020 2020-07-16T14:34:56+03:00

Публикуем список улиц в Новосибирске, где отключат горячую воду с 20 июля. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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Коммунальщики обнародовали график отключения горячей воды в Новосибирске с 20 июля. Новосибирская теплосетевая компания будет проводить испытания в Дзержинском и Калининском районах. По зоне теплоснабжения от ТЭЦ-4 горячей воды не будет с 20 по 29 июля (максимальный срок).

Вот какие улицы попадают под испытания:

— Авиастроителей

— Учительская

— Олеко Дундича

— Тайгинская

— Новая Заря

— Лазарева

— Республиканская

— 25 лет Октября

— Объединения

— Макаренко.

Включать горячую воду коммунальщики начнут по мере того, как устранят все дефекты. При испытаниях возможны разрывы трубопроводов и размывы грунта, поэтому граждан просят соблюдать осторожность на улицах.

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