График отключения горячей воды в Новосибирске с 20 июля: где останутся без кипятка
Коммунальщики обнародовали график отключения горячей воды в Новосибирске с 20 июля. Новосибирская теплосетевая компания будет проводить испытания в Дзержинском и Калининском районах. По зоне теплоснабжения от ТЭЦ-4 горячей воды не будет с 20 по 29 июля (максимальный срок).
Вот какие улицы попадают под испытания:
— Авиастроителей
— Учительская
— Олеко Дундича
— Тайгинская
— Новая Заря
— Лазарева
— Республиканская
— 25 лет Октября
— Объединения
— Макаренко.
Включать горячую воду коммунальщики начнут по мере того, как устранят все дефекты. При испытаниях возможны разрывы трубопроводов и размывы грунта, поэтому граждан просят соблюдать осторожность на улицах.
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ИСТОЧНИК KP.RU