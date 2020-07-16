Защита для героев: борющимся с коронавирусом врачам доставили спецкостюмы

16 Июль 2020 2020-07-16T13:33:23+03:00

Борьба с опасной инфекцией продолжается, и по-прежнему на ее острие находятся врачи. Они все так же работают в «красных» зонах инфекционных больниц, ежедневно подвергая себя риску заразиться опасным заболеванием

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Чтобы снизить вероятность заболеть им постоянно требуются средства индивидуальной защиты, запасы которых быстро истощаются. Очередную партию средств индивидуальной защиты на днях доставили в детскую инфекционную больницу №3.

Медикам, работающим с инфицированными пациентами, привезли больше 70 специальных костюмов для работы в «красной зоне». Все они были закуплены на членские взносы единороссов, в рамках акции «Спасибо врачам».

До этого представители партии доставили несколько сотен средств индивидуальной защиты в Городскую клиническую больницу №25, инфекционную больницу №1 и инфекционный госпиталь. По инициативе единороссов также прияты изменения в региональный бюджет, направленные на дополнительное финансирование клиник региона, особенно работающих с коронавирусными больными. Выделенные 2,5 миллиарда рублей будут направлены прежде всего на закупку аппаратов искусственной вентиляции легких, специальных коек и другого оборудования.

Как рассказал председатель комитета Законодательного собрания по социальной политике, здравоохранению, охране труда и занятости населения, член фракции «Единая Россия» Игорь Гришунин, время показало, что все действия были предприняты вовремя.

- Благодаря этому медицинские учреждения оснащены всем необходимым. Мы держим ситуацию под контролем - наши врачи не остаются без внимания в это трудное время, в период пандемии. Еще в апреле в пользование двух больниц города по инициативе партии переданы два автомобиля. Кроме того, для всех медучреждений, которые на передовой с коронавирусом, организована была доставка горячих обедов и чайных наборов, - добавил Игорь Гришунин.