2020-07-16T13:27:06+03:00
Общество

«За поворотом идет пешеход»: в ГИБДД объяснили, как понимать новые светофоры на Большевистской

На них появился новый сигнал для водителей
Надежда РЫЖКИНА
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В ГИБДД объяснили, как работают новые светофоры для водителей. Фото: ГИБДД по НовосибирскуВ ГИБДД объяснили, как работают новые светофоры для водителей. Фото: ГИБДД по Новосибирску
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На улице Большевистской в Новосибирске установили необычные светофоры. Теперь на них появился новый знак — белый мигающий человечек со стрелкой. Многие водители не поняли, как трактовать этот сигнал. Все объяснили в ГИБДД по Новосибирску.

— Вводится в обиход особая секция в виде силуэта пешехода и стрелки бело-лунного цвета. Этот сигнал предупреждает водителя, что за поворотом включён зелёный свет для пешеходов. Направление стрелки указывает на соответствующий пешеходный переход, — сообщили в ГИБДД по городу.

Такие изменения вступили в силу с 1 апреля 2020 года. По задумке светофоры должны повысить безопасность движения и решить проблему пробок на дорогах.

Многие водители не поняли, по какому принципу работают новые светофоры.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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