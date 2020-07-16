«За поворотом идет пешеход»: в ГИБДД объяснили, как понимать новые светофоры на Большевистской

16 Июль 2020 2020-07-16T13:27:06+03:00

В ГИБДД объяснили, как работают новые светофоры для водителей. Фото: ГИБДД по Новосибирску

На них появился новый сигнал для водителей

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На улице Большевистской в Новосибирске установили необычные светофоры. Теперь на них появился новый знак — белый мигающий человечек со стрелкой. Многие водители не поняли, как трактовать этот сигнал. Все объяснили в ГИБДД по Новосибирску.

— Вводится в обиход особая секция в виде силуэта пешехода и стрелки бело-лунного цвета. Этот сигнал предупреждает водителя, что за поворотом включён зелёный свет для пешеходов. Направление стрелки указывает на соответствующий пешеходный переход, — сообщили в ГИБДД по городу.

Такие изменения вступили в силу с 1 апреля 2020 года. По задумке светофоры должны повысить безопасность движения и решить проблему пробок на дорогах.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="848" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/790880" frameborder="0"></iframe> Многие водители не поняли, по какому принципу работают новые светофоры.

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