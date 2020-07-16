«За поворотом идет пешеход»: в ГИБДД объяснили, как понимать новые светофоры на Большевистской
На улице Большевистской в Новосибирске установили необычные светофоры. Теперь на них появился новый знак — белый мигающий человечек со стрелкой. Многие водители не поняли, как трактовать этот сигнал. Все объяснили в ГИБДД по Новосибирску.
— Вводится в обиход особая секция в виде силуэта пешехода и стрелки бело-лунного цвета. Этот сигнал предупреждает водителя, что за поворотом включён зелёный свет для пешеходов. Направление стрелки указывает на соответствующий пешеходный переход, — сообщили в ГИБДД по городу.
Такие изменения вступили в силу с 1 апреля 2020 года. По задумке светофоры должны повысить безопасность движения и решить проблему пробок на дорогах.
Многие водители не поняли, по какому принципу работают новые светофоры.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
ИСТОЧНИК KP.RU