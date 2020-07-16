Андрей Травников проконтролировал строительство перинатального центра

16 Июль 2020 2020-07-16T12:56:08+03:00

Строительные работы должны завершиться к осени этого года

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Губернатор Андрей Травников проконтролировал ход работ по реконструкции и оснащению областного перинатального центра. Глава региона высоко оценил качество работ и скорость их выполнения.

- Проект нам всем знаком, но сметы и листы проектной документации не демонстрируют всего масштаба и сложности работ, с которыми пришлось столкнуться нашим строителям. Одно перечисление впечатляет – четыре системы медицинских газов, система электроснабжения с резервированием, пятнадцать систем слабых токов – сигнализация, видеонаблюдение и прочее. Сто восемьдесят шесть систем вентиляции, кондиционирования и дымоудаления, — перечислил Андрей Травников.

В правительстве региона сообщают, что в здании уже полностью смонтированы внутренние сети отопления, проведена стяжка полов, возведены перегородки, установлены окна и витражи. На финальной стадии устройство кровли, вентилируемого фасада, обустройство наружных сетей тепло- и водоснабжения, канализации, в том числе, ливневой.

По графику перинатальный центр должен начать работу в 2021 году, но сегодня есть основания полагать, что все работы будут завершены быстрее.

Как сообщил главный врач Новосибирской областной клинической больницы Анатолий Юданов, на площадке новосибирского перинатального центра будет развиваться фетальная хирургии. Это возможность оказать, в том числе малоинвазивную, хирургическую помощь еще не родившемуся ребенку.

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