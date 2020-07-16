Сибиряку, который угрожал продавцу киоска игрушечным пистолетом, дали 3,5 года колонии

16 Июль 2020 2020-07-16T12:53:29+03:00

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Новосибирца, который угрожал продавщице киоска игрушечным пистолетом, отправят на три года в колонию строгого режима. Об этом сообщила пресс-служба Кировского районного суда.

Оказалось, что пистолет сибиряк взял у своего племянника.

— Ночью подсудимый подошёл к киоску по улице Зорге, дождался, пока продавец откроет окно и направил на нее игрушечный пистолет, требуя деньги. Продавец испугалась за свое здоровье и отдала ему 2200 рублей. Подсудимый в судебном заседании вину полностью признал, от дачи показаний отказался. В явке с повинной он написал, что на похищенные деньги, помимо прочего купил цветок для своей знакомой, игрушечный пистолет принадлежал его племяннику, — сообщили в Кировском районном суде.

Мужчину признали виновным по статье УК РФ «Разбой» и назначили наказание. Приговор пока не вступил в законную силу

Напомним, сибиряк напал на продавщицу в феврале этого года. Он сидел у себя дома, распивая алкоголь, а когда напитки закончились, решил купить цветок своей девушке, с которой до этого поссорился.

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ИСТОЧНИК KP.RU