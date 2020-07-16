2020-07-16T12:36:27+03:00
Общество

В областном минЖКХ опровергли строительство мусорного полигона рядом с Бердском

Работы по строительству объекта в Искитимском районе возле села Маяк не ведутся и вестись не должны
Екатерина ИВАНОВА
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Району нужен новый современный подход к утилизации отходов.Району нужен новый современный подход к утилизации отходов.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Об этом заявил министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Денис Архипов:

- На данной территории сейчас однозначно не должно производиться никаких действий по строительству объекта в сфере обращения с ТКО. Прошу органы местного самоуправления поставить данные вопросы на особый контроль. Проект строительства в обязательном порядке пройдет государственную экологическую экспертизу, которую организует федеральный орган – Росприроднадзор. Заключение данной экспертизы будет представлено общественности – это обязательное условие для принятия решения о строительстве. Также будет проведено уточнение технического задания по проекту, направленное на оценку возможного потенциального риска для экологии, – подчеркнул Денис Архипов.

Как сообщают в правительстве региона, в настоящее время строительство полигона не ведется. Администрацией Искитимского района выдано разрешение на строительство гаража для обслуживания уборочной техники, но самой строки пока нет.

Эксперты же уже говорят о том, что действующий полигон уже выработал свой ресурс и морально и физически устарел. Необходима рекультивация данного объекта. Взамен должен быть создан современный инфраструктурный объект, включенный в Территориальную схему размещения отходов. На новом объекте должны быть применены современные технологии, такие как геомембранная изоляция отходов от грунтов, мусоросортировка, переработка отходов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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