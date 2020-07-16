Над Новосибирском пролетят пилоты с 75-метровой георгиевской лентой

16 Июль 2020 2020-07-16T13:39:19+03:00

Примерно так будет выглядеть полет над Новосибирском - здесь парапланеристы летят над Курганом. Фото: группа "Perelet 2020"

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Мотопланеристы из команды «Перелет 2020» пролетят над Новосибирском с огромной Георгиевской лентой. В честь 75-летия Победы длина ленты будет соответствующая — 75 метров. Увидеть их в воздухе можно будет вечером 16 июля.

— Над какой частью города пролетят пилоты, пока неизвестно, но скорее всего, над Красным проспектом, с аэродрома Северный до аэродрома в Мочище. У них идея — пронести эту ленту по 23 городам, от Санкт-Петербурга от Владивостока. Они собираются пролететь почти 10 тысяч километров на парапланах, между прочим, мировой рекорд. В Новосибирске они побудут два-три дня и дальше в путь, — рассказал КП-Новосибирск руководитель областной федерации сверхлегкой авиации Сергей Михеев.

Участники проекта, чемпионы и обладатели кубка России, летят на мотопарапланах и паралетах. На этих махинах можно развить внушительную скорость — до 50-60 километров в час

— Мотопараплан — это ранец с парапланом, к которому сзади прикреплен пропеллер. Паралет — это параплан с тележкой и пропеллером, в которую садится пилот. Туда можно усадить еще второго пилота или репортера, — объясняет Сергей Михеев.

С 24 июня пилоты успели пролететь над 13 российскими городами. Они сделали уже немало потрясающих фотографий с земли и воздуха. Позже, когда полет подойдет к концу, из лучших фотографий смонтируют фильм.

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