2020-07-16T11:42:32+03:00
Происшествия

«Врачи не успели ему помочь»: новосибирский байкер разбился под Иркутском

В ДТП пострадала пассажирка мотоцикла
Ульяна ДЖАНКОВА
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Под Иркутском погиб новосибирский байкер. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Иркутской областиПод Иркутском погиб новосибирский байкер. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области
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Трагедия произошла под Иркустком: там 15 июля в 16.00 часов между городом Байкальском и поселком Солзан в Слюдянском районе погиб новосибирский байкер. Ему было 46 лет. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

— Предварительно установлено, что водитель на «Тойота Камри» обгонял «Камаз», допустил с ним боковое столкновение. После этого он врезался в мотоцилк «Хонда», ехавший по встречной полосе в сторону Иркутска, — рассказали в ведомстве.

От полученных травм новосибирец умер прямо на дороге до приезда врачей «скорой». В аварии пострадали две женщины: пассажирка мотоцикла и «Тойота Камри».

Водитель иномарки отказался проходить медосведетельствование. Полицейские устанавливают точные причины произошедшего.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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