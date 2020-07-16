16 Июль 2020 2020-07-16T11:24:37+03:00

Умер Игорь Сысюк — эксперт, который выяснил причины обрушения крыши на вечеринке в Академгородке. Фото: СК по Новосибирской области

Коллеги в СК по Новосибирской области принесли соболезнования родным и близким

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В четверг, 16 июля, стало известно, что на 57 году жизни скоропостижно скончался Игорь Сысюк — строительно-технический эксперт СК по Новосибирской области.

КП-Новосибирск рассказали, что именно Игорь Сысюк делал техническую экспертизу, когда произошло обрушение кровли на вечеринке в Академгородке, кроме того, когда рухнула стена насосной станции. Тогда под завалами оказались десять человек, часть из них смогли выбраться на поверхность сами. Трое погибли.

Игорь Сысюк также делал техническую экспертизу после обрушения стены насосной станции. Фото: СК по Новосибирской области

— Руководство и коллектив следственного управления СК России по Новосибирской области выражает глубокие соболезнования родным и близким ушедшего из жизни Игоря Сысюка. Он умер 14 июля. За время службы в Следственном комитете зарекомендовал себя квалифицированным специалистом в области анализа конструктивных систем зданий и сооружений и особенностей их разрушения. Был инициативным, целеустремленным, ответственным и требовательным к себе сотрудником, не боящийся никакой работы. Таким он и останется в наших сердцах, — говорится в сообщении СК по Новосибирской области.

Игорь Владимирович окончил Новосибирский институт инженеров железнодорожного транспорта (СГУПС) по специальности «Мосты и тоннели».

До 2018 года работал в области строительства и проектирования объектов капитального строительства I и II уровней ответственности.

С мая 2018 года работал в экспертно-криминалистическом отделе СУ СК России по Новосибирской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU